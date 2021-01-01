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İçdaş uzun mamul fiyatlarını revize etti

Bugün İçdaş, döviz kurundaki dalgalanmalar sonucu inşaat demiri fiyatlarını geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla TL bazında 10 ...

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