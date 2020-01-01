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İçdaş uzun mamul fiyatlarını revize etti

İçdaş bugün, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını düne kıyasla 30 TL/mt düşürerek 5.700 TL/mt (642$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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