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İçdaş uzun mamul fiyatlarını hafta sona ererken revize etti

30 Ekim itibarıyla İçdaş, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 110 TL/mt, filmaşin fiyatlarını da 130 TL/mt yükseltti.

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