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İçdaş uzun mamul fiyatlarını hafifçe düşürdü

İçdaş, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatını 40 TL/mt düşürerek 5.610 TL/mt (642$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde belirledi.

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