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İçdaş uzun mamul fiyatlarını dolar bazında sabit tuttu

Bugün İçdaş iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını, dolar kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek amacıyla, 18 ...

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