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İçdaş uzun mamul fiyatlarını daha da düşürdü

İçdaş yerel inşaat demiri fiyatlarını 2 Şubat Salı gününe kıyasla 140 TL/mt aşağı çekerek 5.000 TL/mt (590$/mt) fabrika çıkışı seviyesine getirdi.

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