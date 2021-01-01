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İçdaş uzun mamul fiyatlarını 30$/mt düşürdü

İçdaş, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değer kaybı devam ederken, 13 Aralık’ta resmi inşaat demiri ve filmaşin ...

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