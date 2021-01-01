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İçdaş uzun mamul fiyatlarını 20$/mt artırdı

İçdaş, resmi inşaat demiri fiyatlarını 210 TL/mt (20$/mt) artırarak 7.390 TL/mt (700$/mt) fabrika çıkışı seviyesine yükseltti.

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