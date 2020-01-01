﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını 10$/mt yükseltti

İçdaş bugün iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını, döviz kurunun 16 Nisan Cuma gününe kıyasla nispeten sabit kalasına rağmen revize etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.