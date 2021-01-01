﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş inşaat demiri fiyatlarını sertçe düşürdü

İçdaş, inşaat demiri fiyatlarını, 190 TL/mt (15$/mt) düşüşle 6.720 TL/mt (675$/mt) fabrika çıkışı seviyesine çektiğini duyurdu.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.