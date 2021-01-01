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İçdaş inşaat demiri fiyatlarını hafifçe yükseltti

  Türk çelik üreticisi İçdaş bugün inşaat demiri satışlarını 6.740 TL/mt (680$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden açtı. ...

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