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İçdaş inşaat demiri fiyatlarını 10$/mt yükseltti

İçdaş, bugün itibarıyla, resmi inşaat demiri fiyatlarını 20 Ekim Çarşamba gününe kıyasla 10$/mt (430 TL) artırarak 8.640 TL/mt ...

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