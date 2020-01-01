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İçdaş inşaat demiri fiyatını hafifçe düşürdü

İçdaş, döviz kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek amacıyla iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 14 Ekim’e kıyasla 20 TL/mt düşürdü.

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