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İçdaş inşaat demiri fiyatını dolara göre ayarladı

İçdaş, bugün, 9 Kasım tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri ve filmaşin fiyatını ABD doları kuruna göre belirledi.

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