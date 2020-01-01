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İçdaş inşaat demiri fiyatını 80 TL/mt yükseltti

22 Ekim itibarıyla İçdaş, döviz kurunda görülen dalgalanmaları dengelemek amacıyla iç piyasaya verdiği inşaat demiri ...

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