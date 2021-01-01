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İçdaş filmaşin fiyatlarını 20$/mt düşürdü

İçdaş, filmaşin satışlarını, 8 Eylül tarihine kıyasla 140 TL/mt (20$/mt) düşüşle 7.990 TL/mt (780$/mt) fabrika çıkışı seviyesinden açtığını duyurdu.

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