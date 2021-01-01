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İçdaş filmaşin fiyatlarını 10$/mt düşürdü

İçdaş bugün, 31 Ağustos tarihinde, iç piyasaya verdiği filmaşin fiyatlarını 23 Ağustos’a kıyasla 245 TL/mt (10$/mt) düşürdü.

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