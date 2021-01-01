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< Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş dolar bazlı uzun mamul fiyatlarını sabit tuttu

İçdaş bugün, 9 Temmuz tarihinde, iç piyasaya verdiği inşaat demiri fiyatlarını 7.480 TL/mt (730$/mt) fabrika çıkışı seviyesinde tuttu.

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