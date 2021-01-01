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İçdaş dolar bazındaki uzun mamul fiyatlarını değiştirmedi

İçdaş, resmi inşaat demiri ile filmaşin satışlarını sırasıyla 750$/mt fabrika çıkışı ve 850$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden açtı.

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