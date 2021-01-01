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Hong Kong Kasım ayı sonundan bu yana 80.000 mt inşaat demiri aldı

Hong Konglu alıcılar, en az iki satıcıdan daha düşük teklifler aldıkları için geçtiğimiz on gün içinde inşaat demiri ...

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