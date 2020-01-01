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Hindistan çıkışlı kütük fiyatları Asya’daki toparlanmanın ardından daha da yükseldi, ihracata ilgi yok

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları yükselmeye devam etti.

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