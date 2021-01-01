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Hadeed yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarını 400 SAR/mt düşürdü

Körfez bölgesinden gelen düşük talep ve küresel çelik ile hammadde pazarındaki düşüş beklentileri Suudi Arabistan’da bulunan ...

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