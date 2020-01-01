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Hadeed Mart ayı için uzun mamul fiyatlarını sabit tuttu

Hammadde ve çelik fiyatlarındaki artış dünya çapında hız kazansa da, Körfez İşbirliği ülkelerindeki uzun mamul satıcıları fiyat artışı yapamadı.

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