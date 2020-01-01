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Hadeed inşaat demiri ve filmaşin için bir fiyat artışı daha açıkladı

Hadeed tüm yeni siparişler için geçerli olmak üzere inşaat demiri ve filmaşin tekliflerini revize etti.

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