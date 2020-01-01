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Hadeed filmaşin fiyatını artırdı, inşaat demiri fiyatları yatay seyretti

Hadeed Şubat üretimli yerel inşaat demiri ve filmaşin tekliflerini açıkladı. 

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