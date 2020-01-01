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Güneydoğu Asyalı filmaşin tedarikçileri Çinli ihracatçıların piyasadan çekilmesiyle fiyatlarını artırdı

Güneydoğu Asyalı filmaşin tedarikçileri, rekabet azaldığı için son zamanlarda Filipinler ve Tayland’a verdikleri fiyatlarını artırdı.

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