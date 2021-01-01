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Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri fiyatları düşük fiyatlı bağlantılara rağmen yükselişte

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin çıkışlı inşaat demiri fiyatları güçlü yerel ve vadeli fiyatların desteğiyle yatay seyretti.

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