﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da ithal filmaşin fiyatları güçlü, Çin ihracatta daha aktif olmaya başladı

Güneydoğu Asya kütük piyasasında geçtiğimiz hafta gözlenen fiyat düşüşünün ardından, fiyatlar bu hafta yatay bir seyir izledi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.