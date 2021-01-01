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Güneydoğu Asya’da inşaat demiri fiyatları artıyor, Çin ithalat fırsatlarını değerlendiriyor

Birçok önde gelen inşaat demiri ihracatçısı, geçtiğimiz hafta hurda fiyatlarında kaydedilen keskin artışların ardından Asya ...

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