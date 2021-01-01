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Güney Avrupa’da ithal filmaşin teklifleri

Mısır çıkışlı çekme kalite filmaşin (SAE1006) fiyatları, Ocak ayı sevkiyatlı olmak üzere 760€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinde yer alıyor.

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