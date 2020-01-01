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Güney Avrupa çıkışlı inşaat demiri teklifleri az ve yüksek

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İtalya merkezli birçok inşaat demiri üreticisinin, ihracat piyasasına verebileceği hacmi kalmadı.

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