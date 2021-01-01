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Filmaşin tedarikçileri Güneydoğu Asya’ya verdikleri fiyatları Çin’in desteğiyle artırmaya başladı

Başlıca filmaşin tedarikçileri, kütük fiyatları keskin bir şekilde yükseldiği için Güneydoğu Asya’ya verdikleri fiyatlarını artırmaya başladı.

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