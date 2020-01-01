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ESI Suudi Arabistan’a verdiği filmaşin fiyatlarını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başlıca çelik üreticisi Emirates Steel Industries (ESI), Suudi Arabistan’a verdiği filmaşin tekliflerini açıkladı.

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