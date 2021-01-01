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ESI Aralık ayı üretimli inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu

Emirates Steel Industries (ESI), Aralık ayı üretimli yerel inşaat demiri fiyatlarında değişiklik yapmama kararı aldığını duyurdu.

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