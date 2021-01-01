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Emirates Steel inşaat demiri fiyatlarını 55$/mt düşürdüğünü duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli inşaat demiri tedarikçilerinin, sipariş alabilmek amacıyla fiyatlarını düşürmekten başka bir seçeneği kalmadı

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