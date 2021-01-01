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Emirates Steel Eylül ayı üretimli inşaat demiri fiyatlarını düşürdü

Zayıf talep, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), yerel tedarikçileri, alıcılar için agresif bir rekabet içine girmeye zorladı

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