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Ege Bölgesi’nde filmaşin fiyatları uzun bir aranın ardından revize edildi

İzmir’de faaliyet gösteren bir üreticinin 5,5-16 mm kalınlıkta çekme kalite filmaşin fiyatları 725$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyor.

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