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Düşük talep ve ucuzlayan hurda Türkiye’nin uzun mamul ihracat fiyatlarını aşağı çekti

Türkiye ithal hurda piyasasındaki negatif görünüm ve uzun mamul ihracatındaki durgunluk, uzun mamul ihracatçılarını fiyatlarını sertçe düşürmeye itti.

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