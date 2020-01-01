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Çin’e yapılan ithal kütük bağlantılarında fiyatlar yine yükseldi

Çin iç piyasasında kütük fiyatlarının yükselmeye devam etmesi, ithal ürün fiyatlarına da destek sağladı.

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