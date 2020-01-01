﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’e daha fazla ASEAN çıkışlı kütük satışı yapıldı, Güneydoğu Asya’daki görünüm güçlendi

Geçtiğimiz haftanın sonunda Asya kütük ithalat piyasasının durumu iyileşti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.