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Çin’deki güçlü piyasa ve artan maliyetler sayesinde Asya’da tedarikçiler filmaşin fiyatlarını artırdı

Çin çıkışlı ortalama filmaşin teklifleri, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki artışla birlikte önceki haftaya kıyasla yükseldi.

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