﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları hafifçe yumuşadı, görünüm umut verici 

1 Mart tarihinde sona eren haftada, Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları hafifçe düştü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.