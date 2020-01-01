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Çin’de yerel uzun mamul fiyatları artışın ardından karlı hava nedeniyle düşebilir

Çin’de ortalama yerel inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, azalan stoklar ve iyi talep sayesinde geçen haftaya kıyasla arttı.

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