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Çin’de yerel çelik profil fiyatları çoğunlukla hafifçe geriledi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Çin’de yerel çelik profil fiyatları hafifçe düşüş gösterdi. Söz konusu haftada, ...

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