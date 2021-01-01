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Çin’de uzun mamul fiyatları tatil öncesinde hafifçe yükseldi

24 Ocak tarihinde sona eren haftada, Çin yerel uzun mamul piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, vadeli ...

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