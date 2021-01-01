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Çin’de kütük ithalatı arzda beklenen artıştan etkilendi, karşı teklifler düştü

Çin’de ithal kütük için karşı teklifler, büyük düşüş gösterdi ve çoğu müşteri ya düşük teklif verdi ya da tamamen piyasadan çekildi.

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