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Çin’de inşaat demiri ve filmaşin fiyatları yılın en yüksek seviyesine çıktı

Çin’de ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, bugün vadeli fiyatlarda gözlenen kademeli artışların desteğiyle sert bir şekilde yükseldi.

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