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< Uzun Ürünler ve Kütük

Çin ithal kütük piyasası görünümü talebin devam etmesi nedeniyle olumlu

27 Nisan Salı günü, Çin’de yerel kütük fiyatları Pazartesi günkü artışların ardından yatay bir seyre dair sinyaller gösterdi.

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