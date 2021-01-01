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Çin inşaat demiri piyasasındaki olumlu gelişmeler Güneydoğu Asya’daki fiyatları desteklemiyor

Geçtiğimiz hafta, Çin çıkışlı inşaat demiri teklifleri, iç piyasada artan alımlarla iyileşen beklentiler nedeniyle hafifçe ...

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