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Çin iç piyasasında kütük fiyatları yükselmeye devam etti, ithal fiyatlar yeni zirveyi gördü

Geçtiğimiz 7 gün içinde, Çin’e en az 70.000 mt ithal kütük satışı gerçekleşti.

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